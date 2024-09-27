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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1838 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 2 эскудо 1838 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 2 эскудо 1838 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7 гр
  • Чистого золота (0,1885 oz) 5,8625 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Тираж UNC 3,449

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1838
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1838 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 5500 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

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Чили 2 эскудо 1838 So IJ на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность VF
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Чили 2 эскудо 1838 So IJ на аукционе Al Sur del Mundo - June 7, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Чили 2 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 2 эскудо 1838 So IJ на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Чили 2 эскудо 1838 So IJ на аукционе Tauler & Fau - December 15, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 2 эскудо 1838 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Чили 2 эскудо 1838 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Чили 2 эскудо 1838 So IJ на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 2 эскудо 1838 So IJ на аукционе Rio de la Plata - March 12, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 2 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - February 25, 2021
Чили 2 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - February 25, 2021
Продавец Heritage
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 2 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - April 27, 2020
Чили 2 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 2 эскудо 1838 So IJ на аукционе Sedwick - November 1, 2019
Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
Чили 2 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - September 9, 2019
Чили 2 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 2 эскудо 1838 So IJ на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 4, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 4 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 2 эскудо 1838 So IJ на аукционе MDC Monaco - November 15, 2018
Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Чили 2 эскудо 1838 So IJ на аукционе Stack's - January 16, 2018
Чили 2 эскудо 1838 So IJ на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Чили 2 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Чили 2 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Чили 2 эскудо 1838 So IJ на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Чили 2 эскудо 1838 So IJ на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Чили 2 эскудо 1838 So IJ на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Чили 2 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - January 4, 2016
Чили 2 эскудо 1838 So IJ на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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