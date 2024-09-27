Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1838 года So IJ (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,7 гр
- Чистого золота (0,1885 oz) 5,8625 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Тираж UNC 3,449
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 2 эскудо
- Год 1838
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1838 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 5500 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 4 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность AU58 PCGS
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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