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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1839 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 2 эскудо 1839 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 2 эскудо 1839 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7 гр
  • Чистого золота (0,1885 oz) 5,8625 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Тираж UNC 3,064

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1839
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1839 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1068 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1000 USD. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Чили 2 эскудо 1839 So IJ на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Чили 2 эскудо 1839 So IJ на аукционе Heritage - September 29, 2016
Чили 2 эскудо 1839 So IJ на аукционе Heritage - September 29, 2016
Продавец Heritage
Дата 29 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
588 $
Цена в валюте аукциона 588 USD
Чили 2 эскудо 1839 So IJ на аукционе Heritage - January 13, 2016
Чили 2 эскудо 1839 So IJ на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Чили 2 эскудо 1839 So IJ на аукционе CNG - August 2, 2014
Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Чили 2 эскудо 1839 So IJ на аукционе HERVERA - May 8, 2012
Продавец HERVERA
Дата 8 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 2 эскудо 1839 So IJ на аукционе Soler y Llach - May 7, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 7 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Чили 2 эскудо 1839 So IJ на аукционе Goldberg - February 7, 2006
Чили 2 эскудо 1839 So IJ на аукционе Goldberg - February 7, 2006
Продавец Goldberg
Дата 7 февраля 2006
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 2 эскудо 1839 So IJ на аукционе Goldberg - September 20, 2005
Чили 2 эскудо 1839 So IJ на аукционе Goldberg - September 20, 2005
Продавец Goldberg
Дата 20 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
Чили 2 эскудо 1839 So IJ на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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