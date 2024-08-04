Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1839 года So IJ (Чили, Республика)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,7 гр
- Чистого золота (0,1885 oz) 5,8625 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Тираж UNC 3,064
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 2 эскудо
- Год 1839
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1839 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1068 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1000 USD. Торги состоялись 3 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 7 февраля 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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