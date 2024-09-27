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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1849 года So ML (Чили, Республика)

Аверс монеты - 2 эскудо 1849 года So ML - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 2 эскудо 1849 года So ML - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7 гр
  • Чистого золота (0,1885 oz) 5,8625 гр
  • Диаметр 22,5 мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1849
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1849 года со знаком So ML. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2571 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 370 EUR. Торги состоялись 12 марта 2015.

Сохранность
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Чили 2 эскудо 1849 So ML на аукционе Aureo & Calicó - September 30, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
258 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Чили 2 эскудо 1849 So ML на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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