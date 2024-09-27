Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1849 года So ML (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,7 гр
- Чистого золота (0,1885 oz) 5,8625 гр
- Диаметр 22,5 мм
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 2 эскудо
- Год 1849
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1849 года со знаком So ML. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2571 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 370 EUR. Торги состоялись 12 марта 2015.
Сохранность
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Где продать?
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