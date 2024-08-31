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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1834 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 2 эскудо 1834 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 2 эскудо 1834 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7 гр
  • Чистого золота (0,1885 oz) 5,8625 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Тираж UNC 4,648

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1834
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1834 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1353 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 5500 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 2 эскудо 1834 So IJ на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность VF35 PCGS
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Чили 2 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 780 USD
Чили 2 эскудо 1834 So IJ на аукционе Varesi - November 9, 2022
Продавец Varesi
Дата 9 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 2 эскудо 1834 So IJ на аукционе Stack's - February 22, 2022
Чили 2 эскудо 1834 So IJ на аукционе Stack's - February 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 февраля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 2 эскудо 1834 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Чили 2 эскудо 1834 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 2 эскудо 1834 So IJ на аукционе Emporium Hamburg - June 8, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 8 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 2 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Чили 2 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Чили 2 эскудо 1834 So IJ на аукционе Stack's - August 2, 2017
Чили 2 эскудо 1834 So IJ на аукционе Stack's - August 2, 2017
Продавец Stack's
Дата 2 августа 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Чили 2 эскудо 1834 So IJ на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Чили 2 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - January 4, 2016
Чили 2 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Чили 2 эскудо 1834 So IJ на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Чили 2 эскудо 1834 So IJ на аукционе Stack's - January 14, 2015
Чили 2 эскудо 1834 So IJ на аукционе Stack's - January 14, 2015
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 2 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - September 10, 2014
Чили 2 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 2 эскудо 1834 So IJ на аукционе CNG - August 2, 2014
Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 2 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - January 11, 2012
Чили 2 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - January 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 января 2012
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Чили 2 эскудо 1834 So IJ на аукционе HERVERA - July 5, 2011
Продавец HERVERA
Дата 5 июля 2011
Сохранность VF
Цена
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Чили 2 эскудо 1834 So IJ на аукционе Soler y Llach - July 4, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 4 июля 2011
Сохранность VF
Цена
Чили 2 эскудо 1834 So IJ на аукционе Baldwin's - May 4, 2011
Продавец Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Чили 2 эскудо 1834 So IJ на аукционе Stack's - June 20, 2010
Чили 2 эскудо 1834 So IJ на аукционе Stack's - June 20, 2010
Продавец Stack's
Дата 20 июня 2010
Сохранность F
Цена
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Чили 2 эскудо 1834 So IJ на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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