Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1834 года So IJ (Чили, Республика)
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1834 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1353 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 5500 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 780 USD
Продавец Varesi
Дата 9 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 февраля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 8 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 2 августа 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 января 2012
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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