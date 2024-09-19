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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Монеты Чили 1834 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1834 So IJ
Средняя цена 3700 $
Продажи
1 54
Аверс
Реверс
4 эскудо 1834 So IJ
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
2 эскудо 1834 So IJ
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1 эскудо 1834 So I
Средняя цена 610 $
Продажи
1 24
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