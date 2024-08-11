Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1834 года So I (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,3 гр
- Чистого золота (0,0928 oz) 2,8875 гр
- Диаметр 19 мм
- Тираж UNC 10,614
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 1 эскудо
- Год 1834
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1834 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 2800 CHF. Торги состоялись 5 июля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 5 июля 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 14 ноября 2016
Сохранность VF20 ICG
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 февраля 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 сентября 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2009
Сохранность G6 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность VF20 ICG
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
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