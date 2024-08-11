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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1834 года So I (Чили, Республика)

Аверс монеты - 1 эскудо 1834 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 1 эскудо 1834 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3 гр
  • Чистого золота (0,0928 oz) 2,8875 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Тираж UNC 10,614

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1834
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1834 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 2800 CHF. Торги состоялись 5 июля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе Stack's - February 29, 2024
Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе Stack's - November 1, 2023
Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе Stack's - November 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF20 NGC
Цена
504 $
Цена в валюте аукциона 504 USD
Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе Heritage - January 21, 2020
Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе Chaponnière - July 5, 2017
Продавец Chaponnière
Дата 5 июля 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе Sedwick - November 14, 2016
Продавец Sedwick
Дата 14 ноября 2016
Сохранность VF20 ICG
Цена
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Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе Heritage - February 4, 2016
Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе Heritage - February 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 февраля 2016
Сохранность F
Цена
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Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе Baldwin's of St. James's - September 23, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 сентября 2013
Сохранность F
Цена
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Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе Höhn - December 8, 2012
Продавец Höhn
Дата 8 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе Heritage - April 18, 2011
Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность F
Цена
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Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе Heritage - January 12, 2010
Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе Heritage - January 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе Goldberg - May 26, 2009
Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе Goldberg - May 26, 2009
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2009
Сохранность G6 NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе Heritage - May 30, 2008
Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность VF20 ICG
Цена
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Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2007
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе UBS - September 5, 2005
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Чили 1 эскудо 1834 So I на аукционе Heritage - August 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 августа 2024
Сохранность XF45 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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