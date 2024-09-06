Чили Период: 1746-2021 1746-2021
4 эскудо 1834 года So IJ (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Тираж UNC 2,564
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 4 эскудо
- Год 1834
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1834 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25012 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4200 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
3720 $
Цена в валюте аукциона 3720 USD
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 августа 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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