Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1834 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 4 эскудо 1834 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 4 эскудо 1834 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Тираж UNC 2,564

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1834
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1834 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25012 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4200 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Baldwin's (2)
  • CNG (1)
  • Heritage (11)
  • Künker (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Schulman (1)
  • Stack's (2)
  • UBS (3)
Чили 4 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
3720 $
Цена в валюте аукциона 3720 USD
Чили 4 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
4200 $
Цена в валюте аукциона 4200 USD
Чили 4 эскудо 1834 So IJ на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 4 эскудо 1834 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 4 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - August 7, 2020
Чили 4 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 4 эскудо 1834 So IJ на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 4 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - September 9, 2019
Чили 4 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 4 эскудо 1834 So IJ на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 4 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - September 13, 2016
Чили 4 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 4 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - January 4, 2016
Чили 4 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 4 эскудо 1834 So IJ на аукционе CNG - August 2, 2014
Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 4 эскудо 1834 So IJ на аукционе Stack's - August 8, 2012
Чили 4 эскудо 1834 So IJ на аукционе Stack's - August 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 4 эскудо 1834 So IJ на аукционе Baldwin's - May 4, 2011
Продавец Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 4 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - January 12, 2010
Чили 4 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - January 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 4 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - September 13, 2009
Чили 4 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - September 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 4 эскудо 1834 So IJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 4 эскудо 1834 So IJ на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
Чили 4 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - June 2, 2006
Чили 4 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - June 2, 2006
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 4 эскудо 1834 So IJ на аукционе UBS - September 5, 2005
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
Чили 4 эскудо 1834 So IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Чили 4 эскудо 1834 So IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 4 эскудо 1834 So IJ на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Чили Каталог монет Республики Монеты Чили 1834 года Все чилийские монеты чилийские золотые монеты чилийские монеты номиналом 4 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск