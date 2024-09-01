Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1834 года So IJ (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 37 мм
- Тираж UNC 31,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год 1834
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1834 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 373 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 1550000 JPY. Торги состоялись 10 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Varesi (1)
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
5040 $
Цена в валюте аукциона 5040 USD
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец St James’s
Дата 17 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец GINZA
Дата 10 апреля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 21 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS63+ NGC
Цена
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Для продажи 8 эскудо 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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