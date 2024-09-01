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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1834 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 8 эскудо 1834 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1834 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Тираж UNC 31,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1834
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1834 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 373 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 1550000 JPY. Торги состоялись 10 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1834 So IJ на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Чили 8 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
5040 $
Цена в валюте аукциона 5040 USD
Чили 8 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1834 So IJ на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1834 So IJ на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1834 So IJ на аукционе Varesi - September 20, 2023
Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1834 So IJ на аукционе Stack's - January 14, 2023
Чили 8 эскудо 1834 So IJ на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1834 So IJ на аукционе St James’s - November 17, 2022
Продавец St James’s
Дата 17 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Чили 8 эскудо 1834 So IJ на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1834 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1834 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1834 So IJ на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1834 So IJ на аукционе Stack's - January 18, 2020
Чили 8 эскудо 1834 So IJ на аукционе Stack's - January 18, 2020
Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - September 9, 2019
Чили 8 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1834 So IJ на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1834 So IJ на аукционе GINZA - April 10, 2019
Продавец GINZA
Дата 10 апреля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1834 So IJ на аукционе Chaponnière - October 21, 2018
Продавец Chaponnière
Дата 21 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - January 8, 2018
Чили 8 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS63+ NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Чили 8 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где купить?
Чили 8 эскудо 1834 So IJ на аукционе Heritage - August 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 августа 2024
Сохранность XF40 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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