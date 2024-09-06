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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1843 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 2 эскудо 1843 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 2 эскудо 1843 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7 гр
  • Чистого золота (0,1885 oz) 5,8625 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Тираж UNC 2,464

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1843
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1843 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25039 проданному на аукционе Heritage Auctions за 630 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 2 эскудо 1843 So IJ на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
630 $
Цена в валюте аукциона 630 USD
Чили 2 эскудо 1843 So IJ на аукционе MDC Monaco - December 3, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
443 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Чили 2 эскудо 1843 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Чили 2 эскудо 1843 So IJ на аукционе Cayón - April 28, 2016
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 2 эскудо 1843 So IJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 2 эскудо 1843 So IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Чили 2 эскудо 1843 So IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF DETAILS NCS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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