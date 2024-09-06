Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1843 года So IJ (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,7 гр
- Чистого золота (0,1885 oz) 5,8625 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Тираж UNC 2,464
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 2 эскудо
- Год 1843
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1843 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25039 проданному на аукционе Heritage Auctions за 630 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
630 $
Цена в валюте аукциона 630 USD
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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