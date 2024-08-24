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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Монеты Чили 1843 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1843 So IJ Гурт рубчатый
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
8 эскудо 1843 So IJ Гурт надпись
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 эскудо 1843 So IJ
Средняя цена 430 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 эскудо 1843 So IJ
Средняя цена 400 $
Продажи
0 7
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