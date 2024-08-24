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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1843 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 1 эскудо 1843 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 1 эскудо 1843 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3 гр
  • Чистого золота (0,0928 oz) 2,8875 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Тираж UNC 4,632

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1843
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1843 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 23845 проданному на аукционе Heritage Auctions за 978 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 1 эскудо 1843 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
222 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Чили 1 эскудо 1843 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Чили 1 эскудо 1843 So IJ на аукционе Heritage - January 13, 2016
Чили 1 эскудо 1843 So IJ на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 эскудо 1843 So IJ на аукционе Heritage - January 16, 2014
Чили 1 эскудо 1843 So IJ на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Чили 1 эскудо 1843 So IJ на аукционе Heritage - September 12, 2011
Чили 1 эскудо 1843 So IJ на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Чили 1 эскудо 1843 So IJ на аукционе Stack's - April 29, 2010
Чили 1 эскудо 1843 So IJ на аукционе Stack's - April 29, 2010
Продавец Stack's
Дата 29 апреля 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 1 эскудо 1843 So IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Чили 1 эскудо 1843 So IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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