Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1843 года So IJ (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,3 гр
- Чистого золота (0,0928 oz) 2,8875 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Тираж UNC 4,632
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 1 эскудо
- Год 1843
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1843 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 23845 проданному на аукционе Heritage Auctions за 978 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
222 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 29 апреля 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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