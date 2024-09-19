Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1843 года So IJ. Гурт надпись (Чили, Республика)
Разновидность: Гурт надпись
Фотография: UBS
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год 1843
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1843 года со знаком So IJ. Гурт надпись. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25044 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6600 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- UBS (1)
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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