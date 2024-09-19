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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1843 года So IJ. Гурт надпись (Чили, Республика)

Разновидность: Гурт надпись

Аверс монеты - 8 эскудо 1843 года So IJ Гурт надпись - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1843 года So IJ Гурт надпись - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1843
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1843 года со знаком So IJ. Гурт надпись. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25044 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6600 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (2)
  • Nihon (1)
  • Stack's (1)
  • UBS (1)
Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
6600 $
Цена в валюте аукциона 6600 USD
Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе Nihon - December 13, 2020
Продавец Nihon
Дата 13 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
1777 $
Цена в валюте аукциона 185000 JPY
Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе Stack's - August 14, 2019
Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе UBS - January 18, 2010
Продавец UBS
Дата 18 января 2010
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе Heritage - May 30, 2008
Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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