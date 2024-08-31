Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1843 года So IJ. Гурт рубчатый (Чили, Республика)
Разновидность: Гурт рубчатый
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год 1843
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1843 года со знаком So IJ. Гурт рубчатый. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25045 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Продавец Auctiones
Дата 20 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 10 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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