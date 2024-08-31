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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1843 года So IJ. Гурт рубчатый (Чили, Республика)

Разновидность: Гурт рубчатый

Аверс монеты - 8 эскудо 1843 года So IJ Гурт рубчатый - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1843 года So IJ Гурт рубчатый - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1843
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1843 года со знаком So IJ. Гурт рубчатый. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 25045 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 22 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе Stack's - May 17, 2023
Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе Stack's - May 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе Auctiones - March 20, 2022
Продавец Auctiones
Дата 20 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе Heritage - November 6, 2020
Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе GINZA - November 18, 2017
Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе Jean ELSEN - March 10, 2017
Продавец Jean ELSEN
Дата 10 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе Heritage - April 19, 2016
Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе Heritage - April 19, 2016
Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе Jesús Vico - March 5, 2015
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе Heritage - January 16, 2013
Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе Heritage - January 16, 2013
Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе Heritage - August 16, 2010
Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе Heritage - September 28, 2007
Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе Heritage - September 28, 2007
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе Leu - October 20, 2003
Продавец Leu
Дата 20 октября 2003
Сохранность AU
Цена
Чили 8 эскудо 1843 So IJ на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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