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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1844 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 2 эскудо 1844 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 2 эскудо 1844 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7 гр
  • Чистого золота (0,1885 oz) 5,8625 гр
  • Диаметр 22,5 мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1844
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1844 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 850 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2022.

Сохранность
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Чили 2 эскудо 1844 So IJ на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
881 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Чили 2 эскудо 1844 So IJ на аукционе Bolaffi - May 27, 2022
Продавец Bolaffi
Дата 27 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Чили 2 эскудо 1844 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
421 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Чили 2 эскудо 1844 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
Чили 2 эскудо 1844 So IJ на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 2 эскудо 1844 So IJ на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 2 эскудо 1844 So IJ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Чили 2 эскудо 1844 So IJ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Чили 2 эскудо 1844 So IJ на аукционе Heritage - January 16, 2014
Чили 2 эскудо 1844 So IJ на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Чили 2 эскудо 1844 So IJ на аукционе Spink - August 21, 2012
Продавец Spink
Дата 21 августа 2012
Сохранность XF
Цена
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Чили 2 эскудо 1844 So IJ на аукционе Heritage - September 13, 2009
Чили 2 эскудо 1844 So IJ на аукционе Heritage - September 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 2 эскудо 1844 So IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Чили 2 эскудо 1844 So IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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