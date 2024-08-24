Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1844 года So IJ (Чили, Республика)
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1844 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 850 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2022.
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
421 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 21 августа 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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