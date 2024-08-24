Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1840 года So IJ (Чили, Республика)
Фотография: UBS
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,7 гр
- Чистого золота (0,1885 oz) 5,8625 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Тираж UNC 2,396
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 2 эскудо
- Год 1840
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1840 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 70126 проданному на аукционе Stack's Bowers за 675 USD. Торги состоялись 12 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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