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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1840 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 2 эскудо 1840 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 2 эскудо 1840 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7 гр
  • Чистого золота (0,1885 oz) 5,8625 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Тираж UNC 2,396

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1840
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1840 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 70126 проданному на аукционе Stack's Bowers за 675 USD. Торги состоялись 12 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 2 эскудо 1840 So IJ на аукционе Stack's - February 12, 2019
Чили 2 эскудо 1840 So IJ на аукционе Stack's - February 12, 2019
Продавец Stack's
Дата 12 февраля 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
675 $
Цена в валюте аукциона 675 USD
Чили 2 эскудо 1840 So IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Чили 2 эскудо 1840 So IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF30 NGC
Цена
253 $
Цена в валюте аукциона 253 USD
Чили 2 эскудо 1840 So IJ на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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