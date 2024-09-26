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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1850 года So LA (Чили, Республика)

Аверс монеты - 2 эскудо 1850 года So LA - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 2 эскудо 1850 года So LA - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7 гр
  • Чистого золота (0,1885 oz) 5,8625 гр
  • Диаметр 22,5 мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1850
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1850 года со знаком So LA. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3173 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 285 EUR. Торги состоялись 27 мая 2013.

Сохранность
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Чили 2 эскудо 1850 So LA на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
369 $
Цена в валюте аукциона 285 EUR
Чили 2 эскудо 1850 So LA на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Чили 2 эскудо 1850 So LA на аукционе Heritage - September 23, 2005
Чили 2 эскудо 1850 So LA на аукционе Heritage - September 23, 2005
Продавец Heritage
Дата 23 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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