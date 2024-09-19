Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1824 года So I (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,7 гр
- Чистого золота (0,1885 oz) 5,8625 гр
- Диаметр 22 мм
- Тираж UNC 1,700
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 2 эскудо
- Год 1824
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1824 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 23846 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6900 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS63 NGC
Цена
6900 $
Цена в валюте аукциона 6900 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
2265 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS63 NGC
Цена
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