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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1824 года So I (Чили, Республика)

Аверс монеты - 2 эскудо 1824 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 2 эскудо 1824 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7 гр
  • Чистого золота (0,1885 oz) 5,8625 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Тираж UNC 1,700

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1824
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1824 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 23846 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6900 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
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  • UBS (1)
Чили 2 эскудо 1824 So I на аукционе Heritage - September 12, 2011
Чили 2 эскудо 1824 So I на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS63 NGC
Цена
6900 $
Цена в валюте аукциона 6900 USD
Чили 2 эскудо 1824 So I на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
2265 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Чили 2 эскудо 1824 So I на аукционе Stack's - April 20, 2005
Чили 2 эскудо 1824 So I на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 2 эскудо 1824 So I на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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