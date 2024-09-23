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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Монеты Чили 1824 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1824 So I
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
4 эскудо 1824 So FD
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 эскудо 1824 So I
Средняя цена 6900 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 эскудо 1824 So I
Средняя цена 9800 $
Продажи
0 5

Пробные монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо ND (1818-1824) Медь. Латунь
Средняя цена 920 $
Продажи
0 14
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