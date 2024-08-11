Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1824 года So I (Чили, Республика)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1824 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30034 проданному на аукционе Heritage Auctions за 22325 USD. Торги состоялись 14 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность VF25 PCGS
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 432 USD
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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