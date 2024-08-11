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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1824 года So I (Чили, Республика)

Аверс монеты - 1 эскудо 1824 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 1 эскудо 1824 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,3 гр
  • Чистого золота (0,0928 oz) 2,8875 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Тираж UNC 3,400

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1824
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1824 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30034 проданному на аукционе Heritage Auctions за 22325 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 1 эскудо 1824 So I на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
6600 $
Цена в валюте аукциона 6600 USD
Чили 1 эскудо 1824 So I на аукционе Heritage - April 29, 2019
Чили 1 эскудо 1824 So I на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность VF25 PCGS
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 432 USD
Чили 1 эскудо 1824 So I на аукционе Heritage - January 16, 2014
Чили 1 эскудо 1824 So I на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1824 So I на аукционе Heritage - January 13, 2009
Чили 1 эскудо 1824 So I на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 1 эскудо 1824 So I на аукционе Stack's - April 20, 2005
Чили 1 эскудо 1824 So I на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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