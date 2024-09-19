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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1824 года So I (Чили, Республика)

Аверс монеты - 8 эскудо 1824 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1824 года So I - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Тираж UNC 10,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1824
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1824 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 34496 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5280 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (3)
Чили 8 эскудо 1824 So I на аукционе Heritage - August 20, 2021
Чили 8 эскудо 1824 So I на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
5280 $
Цена в валюте аукциона 5280 USD
Чили 8 эскудо 1824 So I на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1688 $
Цена в валюте аукциона 181000 JPY
Чили 8 эскудо 1824 So I на аукционе Stack's - January 28, 2010
Чили 8 эскудо 1824 So I на аукционе Stack's - January 28, 2010
Продавец Stack's
Дата 28 января 2010
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1824 So I на аукционе Stack's - July 29, 2008
Чили 8 эскудо 1824 So I на аукционе Stack's - July 29, 2008
Продавец Stack's
Дата 29 июля 2008
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1824 So I на аукционе Stack's - April 20, 2005
Чили 8 эскудо 1824 So I на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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