Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1824 года So I (Чили, Республика)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1824 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 34496 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5280 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
5280 $
Цена в валюте аукциона 5280 USD
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1688 $
Цена в валюте аукциона 181000 JPY
Продавец Stack's
Дата 28 января 2010
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 29 июля 2008
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?
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