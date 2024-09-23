Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо ND (1818-1824) года. Медь. Латунь (Чили, Республика)
Разновидность: Медь. Латунь
Техническая информация
- Металл Медь
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год ND (1818-1824)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо ND (1818-1824) года. Медь. Латунь. Это медная монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 442 проданному на аукционе Maison Palombo за 1800 CHF. Торги состоялись 22 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 290 USD
Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2017
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 12 января 2010
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 12 января 2010
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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