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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо ND (1818-1824) года. Медь. Латунь (Чили, Республика)

Разновидность: Медь. Латунь

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Техническая информация

  • Металл Медь

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год ND (1818-1824)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо ND (1818-1824) года. Медь. Латунь. Это медная монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 442 проданному на аукционе Maison Palombo за 1800 CHF. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо ND (1818-1824) на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 290 USD
Чили 8 эскудо ND (1818-1824) на аукционе Stack's - January 12, 2019
Чили 8 эскудо ND (1818-1824) на аукционе Stack's - January 12, 2019
Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Чили 8 эскудо ND (1818-1824) на аукционе Monnaies d'Antan - November 18, 2017
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 18 ноября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
Чили 8 эскудо ND (1818-1824) на аукционе Goldberg - February 14, 2017
Чили 8 эскудо ND (1818-1824) на аукционе Goldberg - February 14, 2017
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2017
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Чили 8 эскудо ND (1818-1824) на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Чили 8 эскудо ND (1818-1824) на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо ND (1818-1824) на аукционе Heritage - September 12, 2011
Чили 8 эскудо ND (1818-1824) на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Чили 8 эскудо ND (1818-1824) на аукционе Stack's - January 12, 2010
Чили 8 эскудо ND (1818-1824) на аукционе Stack's - January 12, 2010
Продавец Stack's
Дата 12 января 2010
Сохранность AU
Цена
******
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Чили 8 эскудо ND (1818-1824) на аукционе Stack's - January 12, 2010
Чили 8 эскудо ND (1818-1824) на аукционе Stack's - January 12, 2010
Продавец Stack's
Дата 12 января 2010
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо ND (1818-1824) на аукционе Heritage - May 31, 2009
Чили 8 эскудо ND (1818-1824) на аукционе Heritage - May 31, 2009
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Чили 8 эскудо ND (1818-1824) на аукционе Heritage - January 13, 2009
Чили 8 эскудо ND (1818-1824) на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо ND (1818-1824) на аукционе Heritage - May 30, 2008
Чили 8 эскудо ND (1818-1824) на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо ND (1818-1824) на аукционе Heritage - September 28, 2007
Чили 8 эскудо ND (1818-1824) на аукционе Heritage - September 28, 2007
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо ND (1818-1824) на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Чили 8 эскудо ND (1818-1824) на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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