Чили Период: 1746-2021 1746-2021
4 эскудо 1824 года So FD (Чили, Республика)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Тираж UNC 1,530
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 4 эскудо
- Год 1824
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1824 года со знаком So FD. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3790 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 3680 USD. Торги состоялись 9 февраля 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 14 ноября 2016
Сохранность F12 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность F12 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 12 февраля 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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