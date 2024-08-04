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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1824 года So FD (Чили, Республика)

Аверс монеты - 4 эскудо 1824 года So FD - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 4 эскудо 1824 года So FD - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Тираж UNC 1,530

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1824
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1824 года со знаком So FD. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3790 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 3680 USD. Торги состоялись 9 февраля 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sedwick (1)
  • Stack's (1)
Чили 4 эскудо 1824 So FD на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Чили 4 эскудо 1824 So FD на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность VF25 PCGS
Цена
1860 $
Цена в валюте аукциона 1860 USD
Чили 4 эскудо 1824 So FD на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Чили 4 эскудо 1824 So FD на аукционе Sedwick - November 14, 2016
Продавец Sedwick
Дата 14 ноября 2016
Сохранность F12 NGC
Цена
******
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Чили 4 эскудо 1824 So FD на аукционе Heritage - January 16, 2014
Чили 4 эскудо 1824 So FD на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность F12 NGC
Цена
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Чили 4 эскудо 1824 So FD на аукционе Goldberg - February 12, 2008
Чили 4 эскудо 1824 So FD на аукционе Goldberg - February 12, 2008
Продавец Goldberg
Дата 12 февраля 2008
Сохранность XF
Цена
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Чили 4 эскудо 1824 So FD на аукционе Stack's - April 20, 2005
Чили 4 эскудо 1824 So FD на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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