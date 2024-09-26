Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1846 года So IJ (Чили, Республика)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1846 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе Schulman b.v. за 600 EUR. Торги состоялись 28 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Schulman (1)
- Stack's (1)
Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск