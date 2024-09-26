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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1846 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 2 эскудо 1846 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 2 эскудо 1846 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7 гр
  • Чистого золота (0,1885 oz) 5,8625 гр
  • Диаметр 22,5 мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1846
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1846 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе Schulman b.v. за 600 EUR. Торги состоялись 28 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 2 эскудо 1846 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
701 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Чили 2 эскудо 1846 So IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Чили 2 эскудо 1846 So IJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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