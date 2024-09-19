Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1845 года So IJ (Чили, Республика)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,7 гр
- Чистого золота (0,1885 oz) 5,8625 гр
- Диаметр 22,5 мм
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 2 эскудо
- Год 1845
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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