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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Монеты Чили 1821 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1821 So FD
Средняя цена 1800 $
Продажи
1 20

Пробные монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо ND (1818-1824) Медь. Латунь
Средняя цена 920 $
Продажи
0 14
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