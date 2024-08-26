Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1821 года So FD (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 37 мм
- Тираж UNC 16,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год 1821
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1821 года со знаком So FD. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31334 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3480 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
2100 $
Цена в валюте аукциона 2100 USD
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 7 ноября 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Varesi
Дата 24 апреля 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 11 января 2011
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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