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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1821 года So FD (Чили, Республика)

Аверс монеты - 8 эскудо 1821 года So FD - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1821 года So FD - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Тираж UNC 16,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1821
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1821 года со знаком So FD. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31334 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3480 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Schulman (1)
  • Stack's (3)
  • UBS (2)
  • Varesi (1)
Чили 8 эскудо 1821 So FD на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Чили 8 эскудо 1821 So FD на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
2100 $
Цена в валюте аукциона 2100 USD
Чили 8 эскудо 1821 So FD на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1821 So FD на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1821 So FD на аукционе Stack's - January 14, 2023
Чили 8 эскудо 1821 So FD на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1821 So FD на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1821 So FD на аукционе Nomisma - July 3, 2021
Продавец Nomisma
Дата 3 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1821 So FD на аукционе Numismatica Ars Classica - November 14, 2020
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1821 So FD на аукционе Busso Peus - November 7, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 7 ноября 2019
Сохранность F
Цена
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Чили 8 эскудо 1821 So FD на аукционе Varesi - April 24, 2018
Продавец Varesi
Дата 24 апреля 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1821 So FD на аукционе iNumis - March 6, 2018
Продавец iNumis
Дата 6 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1821 So FD на аукционе Auction World - October 15, 2017
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1821 So FD на аукционе Heritage - January 13, 2016
Чили 8 эскудо 1821 So FD на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1821 So FD на аукционе Heritage - May 1, 2012
Чили 8 эскудо 1821 So FD на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1821 So FD на аукционе New York Sale - January 5, 2012
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1821 So FD на аукционе Stack's - August 19, 2011
Чили 8 эскудо 1821 So FD на аукционе Stack's - August 19, 2011
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность AU50 NGC
Цена
Чили 8 эскудо 1821 So FD на аукционе Stack's - January 11, 2011
Чили 8 эскудо 1821 So FD на аукционе Stack's - January 11, 2011
Продавец Stack's
Дата 11 января 2011
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1821 So FD на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1821 So FD на аукционе Künker - September 27, 2006
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1821 So FD на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Чили 8 эскудо 1821 So FD на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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