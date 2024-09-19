Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1818 года So FD (Чили, Республика)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 37 мм
- Тираж UNC 29,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год 1818
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1818 года со знаком So FD. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1358 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 8000 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
2600 $
Цена в валюте аукциона 2600 USD
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Продавец Jean ELSEN
Дата 8 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 6 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 июня 2005
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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