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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1818 года So FD (Чили, Республика)

Аверс монеты - 8 эскудо 1818 года So FD - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1818 года So FD - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Тираж UNC 29,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1818
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1818 года со знаком So FD. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1358 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 8000 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1818 So FD на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Чили 8 эскудо 1818 So FD на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
2600 $
Цена в валюте аукциона 2600 USD
Чили 8 эскудо 1818 So FD на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1818 So FD на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1818 So FD на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1818 So FD на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1818 So FD на аукционе Heritage - September 9, 2019
Чили 8 эскудо 1818 So FD на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1818 So FD на аукционе Jean ELSEN - June 8, 2018
Продавец Jean ELSEN
Дата 8 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1818 So FD на аукционе Heritage - April 23, 2018
Чили 8 эскудо 1818 So FD на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1818 So FD на аукционе HIRSCH - September 22, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1818 So FD на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1818 So FD на аукционе Jesús Vico - March 6, 2014
Продавец Jesús Vico
Дата 6 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1818 So FD на аукционе Creusy Numismatique - December 5, 2013
Продавец Creusy Numismatique
Дата 5 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1818 So FD на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1818 So FD на аукционе Soler y Llach - May 6, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1818 So FD на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1818 So FD на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1818 So FD на аукционе Cayón - January 21, 2011
Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1818 So FD на аукционе Künker - June 21, 2005
Продавец Künker
Дата 21 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1818 So FD на аукционе Heritage - June 3, 2005
Чили 8 эскудо 1818 So FD на аукционе Heritage - June 3, 2005
Продавец Heritage
Дата 3 июня 2005
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1818 So FD на аукционе Stack's - April 20, 2005
Чили 8 эскудо 1818 So FD на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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