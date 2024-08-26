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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

500 песо 1976 года So "Освобождение Чили" (Чили, Республика)

Аверс монеты - 500 песо 1976 года So "Освобождение Чили" - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 500 песо 1976 года So "Освобождение Чили" - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Ira & Larry Goldberg

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 102,27 гр
  • Чистого золота (2,9593 oz) 92,043 гр
  • Тираж UNC 500
  • Тираж PROOF 700

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 500 песо
  • Год 1976
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 500 песо 1976 года "Освобождение Чили" со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3589 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 6038 USD. Торги состоялись 1 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 500 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Heritage - January 24, 2019
Чили 500 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Heritage - January 24, 2019
Продавец Heritage
Дата 24 января 2019
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
4320 $
Цена в валюте аукциона 4320 USD
Чили 500 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Goldberg - September 4, 2012
Чили 500 песо 1976 So "Освобождение Чили" на аукционе Goldberg - September 4, 2012
Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2012
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 500 песо 1976 "Освобождение Чили" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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