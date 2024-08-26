Чили Период: 1746-2021 1746-2021
500 песо 1976 года So "Освобождение Чили" (Чили, Республика)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 500 песо 1976 года "Освобождение Чили" со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3589 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 6038 USD. Торги состоялись 1 сентября 2012.
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Сохранность (слабы)
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