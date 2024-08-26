Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1971 года So (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,34 гр
- Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
- Диаметр 31 мм
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1971
- Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1971 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Schulman b.v. за 1300 EUR. Торги состоялись 28 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Nomisma (1)
- Schulman (1)
- Sedwick (2)
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Nomisma
Дата 30 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 100 песо 1971 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск