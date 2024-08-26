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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1971 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 100 песо 1971 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 100 песо 1971 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,34 гр
  • Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
  • Диаметр 31 мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1971
  • Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1971 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Schulman b.v. за 1300 EUR. Торги состоялись 28 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sedwick (2)
Чили 100 песо 1971 So на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Чили 100 песо 1971 So на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Чили 100 песо 1971 So на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Чили 100 песо 1971 So на аукционе Nomisma - April 30, 2021
Продавец Nomisma
Дата 30 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Чили 100 песо 1971 So на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 100 песо 1971 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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