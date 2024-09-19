Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Монеты Чили 1828 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1828 So I
Средняя цена 8000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 эскудо 1828 So I
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 1
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск