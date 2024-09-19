Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1828 года So I (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 37 мм
- Тираж UNC 4,250
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год 1828
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1828 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30055 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14000 USD. Торги состоялись 28 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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