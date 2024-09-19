Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1828 года So I (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,3 гр
- Чистого золота (0,0928 oz) 2,8875 гр
- Диаметр 19 мм
- Тираж UNC 4,488
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 1 эскудо
- Год 1828
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1828 года со знаком So I. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Schulman b.v. за 1000 EUR. Торги состоялись 28 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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