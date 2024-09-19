Чили Период: 1746-2021 1746-2021
100 песо 1964 года So (Чили, Республика)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20,34 гр
- Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
- Диаметр 31 мм
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 100 песо
- Год 1964
- Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1964 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3317 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 900 EUR. Торги состоялись 17 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Schulman (1)
- Spink (1)
- Tennants Auctioneers (1)
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 22 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
903 $
Цена в валюте аукциона 720 GBP
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
950 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 100 песо 1964 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск