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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

100 песо 1964 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 100 песо 1964 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 100 песо 1964 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20,34 гр
  • Чистого золота (0,5886 oz) 18,306 гр
  • Диаметр 31 мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 100 песо
  • Год 1964
  • Монетный двор Сантьяго
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 100 песо 1964 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3317 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 900 EUR. Торги состоялись 17 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
  • Tennants Auctioneers (1)
Чили 100 песо 1964 So на аукционе Tennants Auctioneers - November 22, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 22 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
903 $
Цена в валюте аукциона 720 GBP
Чили 100 песо 1964 So на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
950 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Чили 100 песо 1964 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Чили 100 песо 1964 So на аукционе Spink - September 30, 2013
Продавец Spink
Дата 30 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 100 песо 1964 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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