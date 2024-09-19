Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 песо 1867 года So (Чили, Республика)
Фотография: UBS
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,5235 гр
- Чистого золота (0,0441 oz) 1,3712 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 949
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 1 песо
- Год 1867
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 песо 1867 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30038 проданному на аукционе Heritage Auctions за 33600 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 21 ноября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
5040 $
Цена в валюте аукциона 5040 USD
Продавец Heritage
Дата 21 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 5 ноября 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 25 мая 2008
Сохранность SP65 NGC
Цена
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Где продать?
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