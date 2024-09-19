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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 песо 1867 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 1 песо 1867 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 1 песо 1867 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,5235 гр
  • Чистого золота (0,0441 oz) 1,3712 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 949

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 1 песо
  • Год 1867
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 песо 1867 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30038 проданному на аукционе Heritage Auctions за 33600 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 1 песо 1867 So на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность XF
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 420 USD
Чили 1 песо 1867 So на аукционе Heritage - November 21, 2023
Продавец Heritage
Дата 21 ноября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
5040 $
Цена в валюте аукциона 5040 USD
Чили 1 песо 1867 So на аукционе Heritage - November 21, 2023
Продавец Heritage
Дата 21 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 1 песо 1867 So на аукционе Numismatica Ranieri - November 5, 2023
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 1 песо 1867 So на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 1 песо 1867 So на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 1 песо 1867 So на аукционе Stack's - November 16, 2022
Чили 1 песо 1867 So на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Чили 1 песо 1867 So на аукционе Heritage - August 20, 2021
Чили 1 песо 1867 So на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Чили 1 песо 1867 So на аукционе Heritage - April 23, 2018
Чили 1 песо 1867 So на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Чили 1 песо 1867 So на аукционе Heritage - September 22, 2015
Чили 1 песо 1867 So на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Чили 1 песо 1867 So на аукционе Stack's - November 5, 2014
Чили 1 песо 1867 So на аукционе Stack's - November 5, 2014
Продавец Stack's
Дата 5 ноября 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 1 песо 1867 So на аукционе Goldberg - May 25, 2008
Чили 1 песо 1867 So на аукционе Goldberg - May 25, 2008
Продавец Goldberg
Дата 25 мая 2008
Сохранность SP65 NGC
Цена
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Чили 1 песо 1867 So на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 песо 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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