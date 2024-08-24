Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Чили
1823
Чили
Период:
1746-2021
1746-2021
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Фердинанд VII
1808-1817
Республика
1818-2021
Главная
Каталог
Чили
1823
Монеты Чили 1823 года
Выберите категорию
Все
Золото
Пробные
Золотые монеты
8 эскудо 1823 So FI
Средняя цена
2000 $
Продажи
1
18
Пробные монеты
8 эскудо ND (1818-1824)
Медь. Латунь
Средняя цена
920 $
Продажи
0
14
Лучшие предложения
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион
24 авг. 2024
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион
19 сент. 2024
Katz Auction
Аукцион
26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Чили
Период
1746-2021
Категория
Зактрыть
???
Чили
Период
1746-2021
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Фердинанд VII
1808-1817
Республика
1818-2021
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить