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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Монеты Чили 1823 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1823 So FI
Средняя цена 2000 $
Продажи
1 18

Пробные монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо ND (1818-1824) Медь. Латунь
Средняя цена 920 $
Продажи
0 14
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