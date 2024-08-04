Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1823 года So FI (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 37 мм
- Тираж UNC 19,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год 1823
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1823 года со знаком So FI. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 20506 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4600 USD. Торги состоялись 10 сентября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
4320 $
Цена в валюте аукциона 4320 USD
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2340 $
Цена в валюте аукциона 2340 USD
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 25 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
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