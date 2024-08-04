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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1823 года So FI (Чили, Республика)

Аверс монеты - 8 эскудо 1823 года So FI - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1823 года So FI - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Тираж UNC 19,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1823
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1823 года со знаком So FI. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 20506 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4600 USD. Торги состоялись 10 сентября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1823 So FI на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
4320 $
Цена в валюте аукциона 4320 USD
Чили 8 эскудо 1823 So FI на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2340 $
Цена в валюте аукциона 2340 USD
Чили 8 эскудо 1823 So FI на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1823 So FI на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1823 So FI на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1823 So FI на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1823 So FI на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1823 So FI на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1823 So FI на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1823 So FI на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1823 So FI на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность F
Цена
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Чили 8 эскудо 1823 So FI на аукционе Heritage - January 7, 2013
Чили 8 эскудо 1823 So FI на аукционе Heritage - January 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1823 So FI на аукционе Heritage - September 13, 2009
Чили 8 эскудо 1823 So FI на аукционе Heritage - September 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1823 So FI на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1823 So FI на аукционе Heritage - May 30, 2008
Чили 8 эскудо 1823 So FI на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1823 So FI на аукционе Heritage - January 7, 2008
Чили 8 эскудо 1823 So FI на аукционе Heritage - January 7, 2008
Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность VF
Цена
Чили 8 эскудо 1823 So FI на аукционе Spink - September 25, 2006
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1823 So FI на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Чили 8 эскудо 1823 So FI на аукционе Heritage - August 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 августа 2024
Сохранность XF45 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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