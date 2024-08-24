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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 песо 1860 года So (Чили, Республика)

Аверс монеты - 1 песо 1860 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 1 песо 1860 года So - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,5235 гр
  • Чистого золота (0,0441 oz) 1,3712 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 156,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 1 песо
  • Год 1860
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 песо 1860 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22027 проданному на аукционе Heritage Auctions за 840 USD. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 1 песо 1860 So на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 840 USD
Чили 1 песо 1860 So на аукционе Niemczyk - December 11, 2023
Чили 1 песо 1860 So на аукционе Niemczyk - December 11, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 390 PLN
Чили 1 песо 1860 So на аукционе Leu - December 14, 2023
Продавец Leu
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 песо 1860 So на аукционе Münzenonline - November 24, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 1 песо 1860 So на аукционе NOONANS - October 4, 2023
Продавец NOONANS
Дата 4 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Чили 1 песо 1860 So на аукционе London Coins - June 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Чили 1 песо 1860 So на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 1 песо 1860 So на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Чили 1 песо 1860 So на аукционе GINZA - April 9, 2023
Продавец GINZA
Дата 9 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 песо 1860 So на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - March 24, 2023
Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 песо 1860 So на аукционе Heritage - January 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 1 песо 1860 So на аукционе Via - December 16, 2022
Продавец Via
Дата 16 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 песо 1860 So на аукционе Stack's - February 22, 2022
Чили 1 песо 1860 So на аукционе Stack's - February 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 февраля 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Чили 1 песо 1860 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Чили 1 песо 1860 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Чили 1 песо 1860 So на аукционе Schulman - October 27, 2021
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 1 песо 1860 So на аукционе Heritage Eur - May 17, 2019
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 песо 1860 So на аукционе Varesi - April 24, 2018
Продавец Varesi
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 песо 1860 So на аукционе Varesi - April 24, 2018
Продавец Varesi
Дата 24 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 1 песо 1860 So на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 песо 1860 So на аукционе Rauch - October 1, 2017
Продавец Rauch
Дата 1 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Чили 1 песо 1860 So на аукционе Baldwin's - August 6, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 6 августа 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 песо 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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