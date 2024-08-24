Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 песо 1860 года So (Чили, Республика)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,5235 гр
- Чистого золота (0,0441 oz) 1,3712 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 156,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 1 песо
- Год 1860
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 песо 1860 года со знаком So. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 22027 проданному на аукционе Heritage Auctions за 840 USD. Торги состоялись 14 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Busso Peus (1)
- Cayón (1)
- Emporium Hamburg (1)
- GINZA (1)
- GMA Numismatica Napoli srl (1)
- Goldberg (1)
- Heritage (4)
- Heritage Eur (2)
- Herrero (2)
- HERVERA (1)
- Künker (3)
- Leu (1)
- London Coins (1)
- Münzenonline (1)
- Niemczyk (1)
- NOONANS (1)
- Rauch (1)
- Schulman (4)
- Sedwick (2)
- Soler y Llach (1)
- Sonntag (1)
- Stack's (1)
- Teutoburger (1)
- Varesi (2)
- Via (1)
- Warin Global Investments (1)
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 840 USD
Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NOONANS
Дата 4 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 16 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 22 февраля 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Schulman
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Varesi
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Varesi
Дата 24 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1 песо 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск