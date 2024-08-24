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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Монеты Чили 1836 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1836 So IJ
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
4 эскудо 1836 So IJ
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 9

Пробные монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1836 So IJ Пробные Медь
Средняя цена 430 $
Продажи
1 37
Аверс
Реверс
8 эскудо 1836 So IJ Пробные Посеребренная медь
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 4
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