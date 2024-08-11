Чили Период: 1746-2021 1746-2021
4 эскудо 1836 года So IJ (Чили, Республика)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 29 мм
- Тираж UNC 1,389
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 4 эскудо
- Год 1836
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1836 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 20505 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2070 USD. Торги состоялись 10 сентября 2009.
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
1157 $
Цена в валюте аукциона 120000 JPY
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность UNC
Цена
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Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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