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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

4 эскудо 1836 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 4 эскудо 1836 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 4 эскудо 1836 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Тираж UNC 1,389

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1836
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 4 эскудо 1836 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 20505 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2070 USD. Торги состоялись 10 сентября 2009.

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Чили 4 эскудо 1836 So IJ на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
1157 $
Цена в валюте аукциона 120000 JPY
Чили 4 эскудо 1836 So IJ на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
1750 $
Цена в валюте аукциона 1750 USD
Чили 4 эскудо 1836 So IJ на аукционе Heritage - September 9, 2019
Чили 4 эскудо 1836 So IJ на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Чили 4 эскудо 1836 So IJ на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Чили 4 эскудо 1836 So IJ на аукционе Heritage - January 13, 2016
Чили 4 эскудо 1836 So IJ на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Чили 4 эскудо 1836 So IJ на аукционе Heritage - September 13, 2009
Чили 4 эскудо 1836 So IJ на аукционе Heritage - September 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность AU
Цена
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Чили 4 эскудо 1836 So IJ на аукционе Heritage - January 7, 2008
Чили 4 эскудо 1836 So IJ на аукционе Heritage - January 7, 2008
Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность UNC
Цена
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Чили 4 эскудо 1836 So IJ на аукционе Stack's - January 16, 2007
Чили 4 эскудо 1836 So IJ на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность VF
Цена
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Чили 4 эскудо 1836 So IJ на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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