Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1836 года So IJ (Чили, Республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 37,5 мм
- Тираж UNC 27,000
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год 1836
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1836 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 12108 проданному на аукционе Stack's Bowers за 6000 USD. Торги состоялись 15 августа 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
4560 $
Цена в валюте аукциона 4560 USD
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 29 июня 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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