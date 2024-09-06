Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1836 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 8 эскудо 1836 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1836 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 37,5 мм
  • Тираж UNC 27,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1836
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1836 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 12108 проданному на аукционе Stack's Bowers за 6000 USD. Торги состоялись 15 августа 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • Goldberg (3)
  • Heritage (27)
  • Heritage Eur (1)
  • iNumis (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • New York Sale (1)
  • Olivier Goujon (1)
  • Schulman (2)
  • Sedwick (1)
  • Stack's (7)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (3)
  • VINCHON (1)
  • Warin Global Investments (1)
Чили 8 эскудо 1836 So IJ на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
3625 $
Цена в валюте аукциона 3625 USD
Чили 8 эскудо 1836 So IJ на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
4560 $
Цена в валюте аукциона 4560 USD
Чили 8 эскудо 1836 So IJ на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1836 So IJ на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1836 So IJ на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1836 So IJ на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1836 So IJ на аукционе Stack's - January 14, 2023
Чили 8 эскудо 1836 So IJ на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1836 So IJ на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1836 So IJ на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Чили 8 эскудо 1836 So IJ на аукционе Goldberg - June 29, 2022
Продавец Goldberg
Дата 29 июня 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1836 So IJ на аукционе Heritage - May 12, 2022
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1836 So IJ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1836 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1836 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1836 So IJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Чили 8 эскудо 1836 So IJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1836 So IJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Чили 8 эскудо 1836 So IJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1836 So IJ на аукционе Heritage - March 27, 2021
Чили 8 эскудо 1836 So IJ на аукционе Heritage - March 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1836 So IJ на аукционе Stack's - January 16, 2021
Чили 8 эскудо 1836 So IJ на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1836 So IJ на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1836 So IJ на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1836 So IJ на аукционе Heritage - September 9, 2019
Чили 8 эскудо 1836 So IJ на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 8 эскудо 1836 So IJ на аукционе Olivier Goujon - May 20, 2019
Продавец Olivier Goujon
Дата 20 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Чили Каталог монет Республики Монеты Чили 1836 года Все чилийские монеты чилийские золотые монеты чилийские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск