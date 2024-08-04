Чили Период: 1746-2021 1746-2021
Пробные 8 эскудо 1836 года So IJ. Посеребренная медь (Чили, Республика)
Разновидность: Посеребренная медь
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты Пробные 8 эскудо 1836 года со знаком So IJ. Посеребренная медь. Это медная монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 21021 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2400 USD. Торги состоялись 16 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
1175 $
Цена в валюте аукциона 1175 USD
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
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