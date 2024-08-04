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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Пробные 8 эскудо 1836 года So IJ. Посеребренная медь (Чили, Республика)

Разновидность: Посеребренная медь

Аверс монеты - Пробные 8 эскудо 1836 года So IJ Посеребренная медь - цена монеты - Чили, Республика Реверс монеты - Пробные 8 эскудо 1836 года So IJ Посеребренная медь - цена монеты - Чили, Республика

Фотография: Stack's Bowers Galleries

Техническая информация

  • Металл Медь

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1836
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты Пробные 8 эскудо 1836 года со знаком So IJ. Посеребренная медь. Это медная монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 21021 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2400 USD. Торги состоялись 16 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Stack's - January 16, 2021
Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Heritage - April 16, 2014
Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
1175 $
Цена в валюте аукциона 1175 USD
Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Heritage - October 1, 2013
Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Heritage - April 26, 2010
Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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