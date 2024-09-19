Чили Период: 1746-2021 1746-2021
Пробные 8 эскудо 1836 года So IJ. Медь (Чили, Республика)
Разновидность: Медь
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты Пробные 8 эскудо 1836 года со знаком So IJ. Медь. Это медная монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32661 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1140 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2023
Сохранность SP53 PCGS
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 41500 JPY
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец GINZA
Дата 9 августа 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 14 ноября 2017
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2017
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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