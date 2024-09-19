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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Пробные 8 эскудо 1836 года So IJ. Медь (Чили, Республика)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробные 8 эскудо 1836 года So IJ Медь - цена монеты - Чили, Республика Реверс монеты - Пробные 8 эскудо 1836 года So IJ Медь - цена монеты - Чили, Республика

Фотография: Sincona

Техническая информация

  • Металл Медь

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1836
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты Пробные 8 эскудо 1836 года со знаком So IJ. Медь. Это медная монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32661 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1140 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Stack's - January 18, 2023
Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Stack's - January 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 января 2023
Сохранность SP53 PCGS
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 41500 JPY
Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Stack's - October 13, 2021
Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Stack's - January 16, 2021
Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Stack's - January 16, 2021
Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Auction World - October 18, 2020
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Heritage - January 21, 2020
Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Auction World - January 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Stack's - August 14, 2018
Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Stack's - August 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе GINZA - August 9, 2018
Продавец GINZA
Дата 9 августа 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Heritage - January 17, 2018
Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Numisor - November 14, 2017
Продавец Numisor
Дата 14 ноября 2017
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Heritage - September 12, 2017
Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Heritage - September 12, 2017
Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Goldberg - February 14, 2017
Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Goldberg - February 14, 2017
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2017
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Heritage - April 19, 2016
Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Где купить?
Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Stack's - August 18, 2024
Чили 8 эскудо 1836 So IJ (Пробные) на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность MS63 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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