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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Монеты Чили 1835 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1835 So IJ
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 36

Пробные монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо ND (1835) Пробные Медь. Латунь
Средняя цена 590 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
8 эскудо ND (1835) Пробные Посеребренная медь
Средняя цена 510 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
8 эскудо ND (1835) Пробные Позолоченная медь
Средняя цена
Продажи
0 1
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