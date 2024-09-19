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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1835 года So IJ (Чили, Республика)

Аверс монеты - 8 эскудо 1835 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика Реверс монеты - 8 эскудо 1835 года So IJ - цена золотой монеты - Чили, Республика

Фотография: Sincona

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 37,5 мм
  • Тираж UNC 28,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1835
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1835 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30143 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14400 USD. Торги состоялись 25 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1835 So IJ на аукционе Heritage - April 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
3360 $
Цена в валюте аукциона 3360 USD
Чили 8 эскудо 1835 So IJ на аукционе Heritage - December 21, 2023
Продавец Heritage
Дата 21 декабря 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Чили 8 эскудо 1835 So IJ на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1835 So IJ на аукционе Heritage - May 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1835 So IJ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1835 So IJ на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - May 1, 2022
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 1 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1835 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1835 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1835 So IJ на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1835 So IJ на аукционе Heritage - March 27, 2021
Чили 8 эскудо 1835 So IJ на аукционе Heritage - March 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1835 So IJ на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1835 So IJ на аукционе Heritage - November 6, 2020
Чили 8 эскудо 1835 So IJ на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1835 So IJ на аукционе Stack's - August 7, 2020
Чили 8 эскудо 1835 So IJ на аукционе Stack's - August 7, 2020
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1835 So IJ на аукционе GINZA - October 10, 2019
Продавец GINZA
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1835 So IJ на аукционе Stephen Album - September 14, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1835 So IJ на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1835 So IJ на аукционе Heritage - January 7, 2019
Чили 8 эскудо 1835 So IJ на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU58+ PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1835 So IJ на аукционе Heritage - April 23, 2018
Чили 8 эскудо 1835 So IJ на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1835 So IJ на аукционе Artemide Aste - December 2, 2017
Чили 8 эскудо 1835 So IJ на аукционе Artemide Aste - December 2, 2017
Продавец Artemide Aste
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1835 So IJ на аукционе VL Nummus - June 11, 2017
Продавец VL Nummus
Дата 11 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо 1835 So IJ на аукционе VL Nummus - June 5, 2016
Продавец VL Nummus
Дата 5 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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