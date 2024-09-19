Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1835 года So IJ (Чили, Республика)
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1835 года со знаком So IJ. Это золотая монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 30143 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14400 USD. Торги состоялись 25 марта 2021.
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
3360 $
Цена в валюте аукциона 3360 USD
Продавец Heritage
Дата 21 декабря 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 1 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец GINZA
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU58+ PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Artemide Aste
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 11 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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