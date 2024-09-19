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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Пробные 8 эскудо ND (1835) года. Посеребренная медь (Чили, Республика)

Разновидность: Посеребренная медь

Аверс монеты - Пробные 8 эскудо ND (1835) года Посеребренная медь - цена монеты - Чили, Республика Реверс монеты - Пробные 8 эскудо ND (1835) года Посеребренная медь - цена монеты - Чили, Республика

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год ND (1835)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты Пробные 8 эскудо ND (1835) года. Посеребренная медь. Это медная монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 63122 проданному на аукционе Heritage Auctions за 658 USD. Торги состоялись 18 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Münzenonline (1)
  • Sedwick (1)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (1)
Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Münzenonline - November 18, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
514 $
Цена в валюте аукциона 490 CHF
Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Stack's - August 7, 2020
Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Stack's - August 7, 2020
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе SINCONA - October 23, 2019
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Heritage - September 18, 2014
Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Heritage - September 18, 2014
Продавец Heritage
Дата 18 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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