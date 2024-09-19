Чили Период: 1746-2021 1746-2021
Пробные 8 эскудо ND (1835) года. Посеребренная медь (Чили, Республика)
Разновидность: Посеребренная медь
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год ND (1835)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты Пробные 8 эскудо ND (1835) года. Посеребренная медь. Это медная монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 63122 проданному на аукционе Heritage Auctions за 658 USD. Торги состоялись 18 сентября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Heritage (1)
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- Sedwick (1)
- SINCONA (2)
- Stack's (1)
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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