Чили Период: 1746-2021 1746-2021
Пробные 8 эскудо ND (1835) года. Медь. Латунь (Чили, Республика)
Разновидность: Медь. Латунь
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медь
Описание
- Страна Чили
- Период Республика
- Номинал 8 эскудо
- Год ND (1835)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты Пробные 8 эскудо ND (1835) года. Медь. Латунь. Это медная монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 20889 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2990 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Продавец Karamitsos
Дата 6 декабря 2020
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Продавец Spink
Дата 3 августа 2020
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность PF58 NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Продавец iNumis
Дата 6 марта 2018
Сохранность SP62 PCGS
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 8 августа 2017
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
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Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2017
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
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Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность SP62 PCGS
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Numisor
Дата 30 ноября 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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