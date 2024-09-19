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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Пробные 8 эскудо ND (1835) года. Медь. Латунь (Чили, Республика)

Разновидность: Медь. Латунь

Аверс монеты - Пробные 8 эскудо ND (1835) года Медь Латунь - цена монеты - Чили, Республика Реверс монеты - Пробные 8 эскудо ND (1835) года Медь Латунь - цена монеты - Чили, Республика

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год ND (1835)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты Пробные 8 эскудо ND (1835) года. Медь. Латунь. Это медная монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 20889 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2990 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
701 $
Цена в валюте аукциона 655 EUR
Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Stack's - January 18, 2023
Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Stack's - January 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 января 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Karamitsos - December 6, 2020
Продавец Karamitsos
Дата 6 декабря 2020
Сохранность SP62 PCGS
Цена
******
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Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Heritage - November 6, 2020
Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Spink - August 3, 2020
Продавец Spink
Дата 3 августа 2020
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
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Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Stack's - January 20, 2020
Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Stack's - January 20, 2020
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность PF58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе SINCONA - October 23, 2019
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Stack's - August 20, 2019
Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Stack's - August 20, 2019
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2019
Сохранность PF58 NGC
Цена
Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Spink - May 16, 2019
Продавец Spink
Дата 16 мая 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Heritage - April 29, 2019
Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Spink - January 10, 2019
Продавец Spink
Дата 10 января 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе iNumis - March 6, 2018
Продавец iNumis
Дата 6 марта 2018
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Stack's - August 8, 2017
Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Stack's - August 8, 2017
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2017
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Goldberg - February 14, 2017
Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Goldberg - February 14, 2017
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2017
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе iNumis - October 11, 2016
Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Heritage - September 13, 2016
Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Stack's - February 5, 2016
Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Stack's - February 5, 2016
Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Numisor - November 30, 2015
Продавец Numisor
Дата 30 ноября 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Stephen Album - September 12, 2015
Продавец Stephen Album
Дата 12 сентября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Heritage - July 26, 2015
Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Heritage - July 26, 2015
Продавец Heritage
Дата 26 июля 2015
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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