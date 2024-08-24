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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Пробные 8 эскудо ND (1835) года. Позолоченная медь (Чили, Республика)

Разновидность: Позолоченная медь

Аверс монеты - Пробные 8 эскудо ND (1835) года Позолоченная медь - цена монеты - Чили, Республика Реверс монеты - Пробные 8 эскудо ND (1835) года Позолоченная медь - цена монеты - Чили, Республика

Фотография: Stack's Bowers Galleries

Техническая информация

  • Металл Медь

Описание

  • Страна Чили
  • Период Республика
  • Номинал 8 эскудо
  • Год ND (1835)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты Пробные 8 эскудо ND (1835) года. Позолоченная медь. Это медная монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 21125 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1600 USD. Торги состоялись 18 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
Чили 8 эскудо ND (1835) (Пробные) на аукционе Stephen Album - September 12, 2015
Продавец Stephen Album
Дата 12 сентября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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