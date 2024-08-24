Чили Период: 1746-2021 1746-2021
Пробные 8 эскудо ND (1835) года. Позолоченная медь (Чили, Республика)
Разновидность: Позолоченная медь
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты Пробные 8 эскудо ND (1835) года. Позолоченная медь. Это медная монета периода Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 21125 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1600 USD. Торги состоялись 18 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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