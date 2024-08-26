Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
Каталог монет Изабеллы II (1833-1868)
Всего добавлено монет: 49
Каталог монет Изабелла II 1833-1868
Монеты Изабеллы II с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $550 - 0 138
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1861
Золото $840 - 1 138
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1865
Золото $670 - 2 492
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1868
Золото $490 - 0 130
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1864
Золото $790 - 0 213
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1862
Золото $360 - 0 199
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1868
Золото $530 - 0 114
Филиппины, Изабелла II
2 песо 1862
Золото $500 - 0 136
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1863
Золото $2,400 - 0 74
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1866
Золото $740 - 0 165
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1864
Золото $520 - 0 135
Филиппины, Изабелла II
2 песо 1868
Золото $1,800 - 0 30
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1867
Золото $1,800 - 0 45
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1866
Золото $28,000 - 0 7
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1867
Золото $850 - 0 207
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1863
Золото $830 - 0 58
Филиппины, Изабелла II
2 песо 1865
Золото $710 - 0 115
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1865
Золото $360 - 0 98
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1862
Золото $420 - 2 139
Филиппины, Изабелла II
2 песо 1861
Золото $530 - 1 75
Филиппины, Изабелла II
2 песо 1864
Золото $680 - 1 94
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1861
Серебро $14,000 $35,000 0 6
Филиппины, Изабелла II
Пробные 5 песет 1855
Золото $1,300 - 0 87
Филиппины, Изабелла II
2 песо 1863
Серебро $1,300 - 0 9
Филиппины, Изабелла II
10 сентаво 1864
Медь $2,600 - 0 3
Филиппины, Изабелла II
Пробный 1 песо 1857 M PJ. Медь
Серебро $6,300 - 0 6
Филиппины, Изабелла II
Пробный 1 песо 1857 M PJ. Серебро
Золото $2,400 - 0 18
Филиппины, Изабелла II
2 песо 1866
Серебро $400 - 1 29
Филиппины, Изабелла II
20 сентаво 1865
Серебро $55 - 1 102
Филиппины, Изабелла II
50 сентаво 1868
Серебро $85 - 1 117
Филиппины, Изабелла II
20 сентаво 1868
Медь $2,400 $2,000 0 25
Филиппины, Изабелла II
Пробные 80 реалов 1859
Серебро $210 - 1 72
Филиппины, Изабелла II
10 сентаво 1868
Серебро $540 - 0 13
Филиппины, Изабелла II
50 сентаво 1866
Медь $850 - 0 32
Филиппины, Изабелла II
Пробные 2 сентаво 1859
Золото - - 0 0
Филиппины, Изабелла II
2 песо 1867
Медь $1,900 - 0 4
Филиппины, Изабелла II
Пробные 20 реалов 1859
Серебро $350 - 0 22
Филиппины, Изабелла II
10 сентаво 1867
Серебро $190 - 0 48
Филиппины, Изабелла II
50 сентаво 1865
Серебро $490 - 0 22
Филиппины, Изабелла II
10 сентаво 1866
Медь $1,500 - 0 18
Филиппины, Изабелла II
2 куарто 1835 Ma MR
Медь $3,400 - 0 19
Филиппины, Изабелла II
4 куарто 1835 Ma MR
Серебро $440 - 0 16
Филиппины, Изабелла II
50 сентаво 1867
Серебро $500 - 0 29
Филиппины, Изабелла II
20 сентаво 1864
Серебро $250 - 0 19
Филиппины, Изабелла II
10 сентаво 1865
Медь $1,600 $1,600 0 7
Филиппины, Изабелла II
Пробные 40 реалов 1859
Серебро $230 $4,400 0 19
Филиппины, Изабелла II
20 сентаво 1867
Серебро $28,000 - 0 1
Филиппины, Изабелла II
Пробные 5 песет - 5 франков 1855. Гибрид
Медь $1,100 - 0 14
Филиппины, Изабелла II
1 куарто 1835 MA MR
Серебро $740 - 0 17
Филиппины, Изабелла II
20 сентаво 1866
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