Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Каталог монет Изабеллы II (1833-1868)

Всего добавлено монет: 49

Период чеканки Изабеллы II
Каталог монет Изабелла II 1833-1868
coin Золото
coin Серебро
coin Медь
coin Пробные
Год монеты

Монеты Изабеллы II с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1861
 Золото $550 - 0 138Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1865
 Золото $840 - 1 138Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1868
 Золото $670 - 2 492Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1864
 Золото $490 - 0 130Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1862
 Золото $790 - 0 213Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1868
 Золото $360 - 0 199Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
2 песо 1862
 Золото $530 - 0 114Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1863
 Золото $500 - 0 136Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1866
 Золото $2,400 - 0 74Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1864
 Золото $740 - 0 165Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
2 песо 1868
 Золото $520 - 0 135Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1867
 Золото $1,800 - 0 30Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1866
 Золото $1,800 - 0 45Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1867
 Золото $28,000 - 0 7Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1863
 Золото $850 - 0 207Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
2 песо 1865
 Золото $830 - 0 58Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1865
 Золото $710 - 0 115Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1862
 Золото $360 - 0 98Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
2 песо 1861
 Золото $420 - 2 139Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
2 песо 1864
 Золото $530 - 1 75Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1861
 Золото $680 - 1 94Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
Пробные 5 песет 1855
 Серебро $14,000 $35,000 0 6Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
2 песо 1863
 Золото $1,300 - 0 87Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
10 сентаво 1864
 Серебро $1,300 - 0 9Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
Пробный 1 песо 1857 M PJ. Медь
 Медь $2,600 - 0 3Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
Пробный 1 песо 1857 M PJ. Серебро
 Серебро $6,300 - 0 6Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
2 песо 1866
 Золото $2,400 - 0 18Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
20 сентаво 1865
 Серебро $400 - 1 29Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
50 сентаво 1868
 Серебро $55 - 1 102Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
20 сентаво 1868
 Серебро $85 - 1 117Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
Пробные 80 реалов 1859
 Медь $2,400 $2,000 0 25Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
10 сентаво 1868
 Серебро $210 - 1 72Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
50 сентаво 1866
 Серебро $540 - 0 13Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
Пробные 2 сентаво 1859
 Медь $850 - 0 32Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
2 песо 1867
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
Пробные 20 реалов 1859
 Медь $1,900 - 0 4Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
10 сентаво 1867
 Серебро $350 - 0 22Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
50 сентаво 1865
 Серебро $190 - 0 48Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
10 сентаво 1866
 Серебро $490 - 0 22Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
2 куарто 1835 Ma MR
 Медь $1,500 - 0 18Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
4 куарто 1835 Ma MR
 Медь $3,400 - 0 19Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
50 сентаво 1867
 Серебро $440 - 0 16Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
20 сентаво 1864
 Серебро $500 - 0 29Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
10 сентаво 1865
 Серебро $250 - 0 19Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
Пробные 40 реалов 1859
 Медь $1,600 $1,600 0 7Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
20 сентаво 1867
 Серебро $230 $4,400 0 19Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
Пробные 5 песет - 5 франков 1855. Гибрид
 Серебро $28,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
1 куарто 1835 MA MR
 Медь $1,100 - 0 14Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
20 сентаво 1866
 Серебро $740 - 0 17
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Филиппин Все филиппинские монеты филиппинские золотые монеты филиппинские серебряные монеты Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск