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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

2 песо 1862 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - 2 песо 1862 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - 2 песо 1862 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 песо
  • Год 1862
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (114)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 2 песо 1862 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 34367 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2200 USD. Торги состоялись 16 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 2 песо 1862 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Филиппины 2 песо 1862 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
388 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Филиппины 2 песо 1862 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1862 на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Филиппины 2 песо 1862 на аукционе Heritage - December 21, 2023
Продавец Heritage
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1862 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1862 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 2 песо 1862 на аукционе Stack's - October 16, 2023
Филиппины 2 песо 1862 на аукционе Stack's - October 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Филиппины 2 песо 1862 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Филиппины 2 песо 1862 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Филиппины 2 песо 1862 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Филиппины 2 песо 1862 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Филиппины 2 песо 1862 на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 2 песо 1862 на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Филиппины 2 песо 1862 на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Филиппины 2 песо 1862 на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Филиппины 2 песо 1862 на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Филиппины 2 песо 1862 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 16, 2022
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1862 на аукционе Schulman - December 15, 2022
Продавец Schulman
Дата 15 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1862 на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1862 на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Филиппины 2 песо 1862 на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1862 на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 песо 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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