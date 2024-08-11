Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
2 песо 1862 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 2 песо
- Год 1862
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (114)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 2 песо 1862 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 34367 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2200 USD. Торги состоялись 16 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность XF40 PCGS
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Продавец Heritage
Дата 21 декабря 2023
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 16 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF35 PCGS
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Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность AU55 PCGS
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
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Дата 15 декабря 2022
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
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Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность F
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF
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Где продать?
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