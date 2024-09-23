Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
Каталог монет Филиппин
Всего добавлено монет: 114
Таблица цен монет Филиппин
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $220 $740 11 1056
Филиппины, Альфонсо XIII
1 песо 1897 SGV
Золото $550 - 0 138
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1861
Золото $840 - 1 138
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1865
Золото $670 - 2 492
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1868
Золото $490 - 0 130
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1864
Золото $790 - 0 213
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1862
Золото $4,700 $3,900 0 131
Филиппины, Альфонсо XII
4 песо 1882
Золото $260 - 0 3
Филиппины, Альфонсо XII
4 песо 1880
Золото $360 - 0 199
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1868
Золото $530 - 0 114
Филиппины, Изабелла II
2 песо 1862
Золото $500 - 0 136
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1863
Серебро $75 - 2 404
Филиппины, Альфонсо XII
50 сентаво 1885
Золото $2,400 - 0 74
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1866
Золото $30,000 - 0 5
Филиппины, Альфонсо XII
4 песо 1885
Золото $740 - 0 165
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1864
Золото $520 - 0 135
Филиппины, Изабелла II
2 песо 1868
Золото $1,800 - 0 30
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1867
Золото $1,800 - 0 45
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1866
Золото $28,000 - 0 7
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1867
Золото $850 - 0 207
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1863
Золото $830 - 0 58
Филиппины, Изабелла II
2 песо 1865
Серебро $780 - 0 63
Филиппины, Альфонсо XII
10 сентаво 1884
Медь $7,400 $11,000 0 21
Филиппины, Альфонсо XIII
Пробные 2 сентаво 1894
Серебро $420 - 1 262
Филиппины, Альфонсо XII
20 сентаво 1884
Золото $710 - 0 115
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1865
Золото $360 - 0 98
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1862
Золото $420 - 2 139
Филиппины, Изабелла II
2 песо 1861
Серебро $90 - 1 168
Филиппины, Альфонсо XII
50 сентаво 1883
Золото $25,000 - 0 2
Филиппины, Альфонсо XII
4 песо 1881
Серебро $60 - 1 233
Филиппины, Альфонсо XII
50 сентаво 1881
Серебро $400 - 0 165
Филиппины, Альфонсо XII
50 сентаво 1884
Медь $7,300 - 0 10
Филиппины, Карл III
1 барилла 1766
Золото $530 - 1 75
Филиппины, Изабелла II
2 песо 1864
Золото $680 - 1 94
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1861
Серебро $85 - 1 212
Филиппины, Альфонсо XII
50 сентаво 1882
Серебро $110 - 1 296
Филиппины, Альфонсо XII
10 сентаво 1885
Серебро $14,000 $35,000 0 6
Филиппины, Изабелла II
Пробные 5 песет 1855
Серебро $120 - 2 195
Филиппины, Альфонсо XII
20 сентаво 1883
Серебро $170 - 0 181
Филиппины, Альфонсо XII
20 сентаво 1885
Золото $1,300 - 0 87
Филиппины, Изабелла II
2 песо 1863
Серебро $770 - 0 77
Филиппины, Альфонсо XII
10 сентаво 1882
Серебро $580 - 0 98
Филиппины, Альфонсо XII
10 сентаво 1883
Медь $1,500 - 1 56
Филиппины, Фердинанд VII
1 октаво 1820 M
Серебро $1,300 - 0 9
Филиппины, Изабелла II
10 сентаво 1864
Серебро $310 - 0 163
Филиппины, Альфонсо XII
50 сентаво 1880
Серебро $370 - 0 114
Филиппины, Альфонсо XII
20 сентаво 1880
Медь $14,000 - 0 3
Филиппины, Альфонсо XIII
Пробный 1 сентаво 1894
Медь $2,600 - 0 3
Филиппины, Изабелла II
Пробный 1 песо 1857 M PJ. Медь
Медь $820 - 0 15
Филиппины, Карл III
1 куарто 1771 M
Серебро $6,300 - 0 6
Филиппины, Изабелла II
Пробный 1 песо 1857 M PJ. Серебро
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