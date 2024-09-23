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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Каталог монет Филиппин

Всего добавлено монет: 114

Монеты Карла III
coin 1759-1788 Карл III
Монеты Карла IV
coin 1788-1808 Карл IV
Монеты Фердинанда VII
coin 1808-1833 Фердинанд VII
Монеты Изабеллы II
coin 1833-1868 Изабелла II
Монеты Альфонсо XII
coin 1874-1885 Альфонсо XII
Монеты Альфонсо XIII
coin 1886-1931 Альфонсо XIII

Таблица цен монет Филиппин

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XIII
1 песо 1897 SGV
 Серебро $220 $740 11 1056Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1861
 Золото $550 - 0 138Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1865
 Золото $840 - 1 138Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1868
 Золото $670 - 2 492Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1864
 Золото $490 - 0 130Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1862
 Золото $790 - 0 213Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
4 песо 1882
 Золото $4,700 $3,900 0 131Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
4 песо 1880
 Золото $260 - 0 3Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1868
 Золото $360 - 0 199Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
2 песо 1862
 Золото $530 - 0 114Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1863
 Золото $500 - 0 136Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
50 сентаво 1885
 Серебро $75 - 2 404Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1866
 Золото $2,400 - 0 74Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
4 песо 1885
 Золото $30,000 - 0 5Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1864
 Золото $740 - 0 165Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
2 песо 1868
 Золото $520 - 0 135Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1867
 Золото $1,800 - 0 30Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1866
 Золото $1,800 - 0 45Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1867
 Золото $28,000 - 0 7Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1863
 Золото $850 - 0 207Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
2 песо 1865
 Золото $830 - 0 58Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
10 сентаво 1884
 Серебро $780 - 0 63Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XIII
Пробные 2 сентаво 1894
 Медь $7,400 $11,000 0 21Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
20 сентаво 1884
 Серебро $420 - 1 262Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1865
 Золото $710 - 0 115Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
1 песо 1862
 Золото $360 - 0 98Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
2 песо 1861
 Золото $420 - 2 139Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
50 сентаво 1883
 Серебро $90 - 1 168Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
4 песо 1881
 Золото $25,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
50 сентаво 1881
 Серебро $60 - 1 233Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
50 сентаво 1884
 Серебро $400 - 0 165Coin photo Coin photo
Филиппины, Карл III
1 барилла 1766
 Медь $7,300 - 0 10Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
2 песо 1864
 Золото $530 - 1 75Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
4 песо 1861
 Золото $680 - 1 94Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
50 сентаво 1882
 Серебро $85 - 1 212Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
10 сентаво 1885
 Серебро $110 - 1 296Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
Пробные 5 песет 1855
 Серебро $14,000 $35,000 0 6Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
20 сентаво 1883
 Серебро $120 - 2 195Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
20 сентаво 1885
 Серебро $170 - 0 181Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
2 песо 1863
 Золото $1,300 - 0 87Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
10 сентаво 1882
 Серебро $770 - 0 77Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
10 сентаво 1883
 Серебро $580 - 0 98Coin photo Coin photo
Филиппины, Фердинанд VII
1 октаво 1820 M
 Медь $1,500 - 1 56Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
10 сентаво 1864
 Серебро $1,300 - 0 9Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
50 сентаво 1880
 Серебро $310 - 0 163Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
20 сентаво 1880
 Серебро $370 - 0 114Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XIII
Пробный 1 сентаво 1894
 Медь $14,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
Пробный 1 песо 1857 M PJ. Медь
 Медь $2,600 - 0 3Coin photo Coin photo
Филиппины, Карл III
1 куарто 1771 M
 Медь $820 - 0 15Coin photo Coin photo
Филиппины, Изабелла II
Пробный 1 песо 1857 M PJ. Серебро
 Серебро $6,300 - 0 6
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